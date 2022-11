O condomínio fica localizado na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema - Google Street View

Publicado 21/11/2022 09:15 | Atualizado 21/11/2022 09:46

Rio- Uma briga entre um porteiro de um condomínio em Ipanema, na Zona Sul do Rio, e um morador, terminou na delegacia na noite do último sábado (19). A discussão teria iniciado após o residente Welder Luiz Fontes chamar o funcionário Max dos Santos Martins Júnior de ladrão, que rebateu e em seguida foi agredido.



A situação foi gravada por câmeras de segurança do prédio que registraram o morador desferindo socos e chutes ao funcionário. De acordo com a 14ª DP (Leblon), o caso foi registrado como lesão corporal. E, ambos constam como autores e vítimas porque os dois afirmam terem sido agredidos. Eles foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito. Uma gravação de áudio está sendo analisada e os agentes buscam imagens dos fatos. A investigação está em andamento.

Em atualização