As doações no HemoInto poderão ser feitas no bairro de São Cristóvão, no Centro do Rio - Divulgação

Publicado 21/11/2022 16:37 | Atualizado 21/11/2022 16:37

Rio – O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), informou nesta segunda-feira (21), que vai ampliar o horário de funcionamento do Banco de Sangue, o HemoInto, na próxima semana. A mobilização é devido à constante queda no número de doadores, além de pegar carona na comemoração do Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado anualmente no dia 25 de novembro, próxima sexta-feira (25).



"Atualmente, não temos captado 30 bolsas de sangue por dia, que é a quantidade ideal para manter os estoques em um bom nível. As doações garantem que nossos pacientes recebam as transfusões necessárias durante as cirurgias ortopédicas", informou a chefe da Hemoterapia do instituto, Aline Borchardt.



O Into é responsável pela realização de mais de 60% de todas as cirurgias ortopédicas de alta e média complexidade na cidade do Rio e mais de 50% no estado. Em muitos casos, principalmente nas cirurgias de quadril, coluna e joelho, são necessárias transfusões de sangue.



Entre esta segunda-feira (21) e a sexta-feira, o Banco de Sangue vai funcionar das 8h às 17h. O Into ainda oferece transporte gratuito para doações feitas em grupos e marcadas com a equipe de captação. As doações poderão ser feitas no bairro de São Cristóvão, no Centro do Rio, na Avenida Brasil, número 500. Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com o número (21) 2134-5577.



Qualquer pessoa entre 16 e 69 anos de idade, que pese mais de 50 quilos e apresente bom estado de saúde, pode doar sangue. O doador deve portar um documento original de identidade e não pode estar em jejum. Jovens de 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais por meio de formulário próprio do HemoInto.



Recomendações relacionadas à pandemia da Covid-19



- Vacinados contra a Covid-19 devem esperar sete dias para doar sangue, exceto no caso da Coronavac, para a qual é necessário aguardar apenas 48 horas;

- Vacinados contra a gripe devem esperar 48 horas para doar sangue;

- Assintomáticos com teste positivo para Covid-19 podem fazer a doação após 10 dias da realização do teste;

- Pessoas com diagnóstico ou suspeita de Covid-19 estão aptas a doar sangue 10 dias depois do desaparecimento dos sintomas;

- Quem teve contato com uma pessoa que testou positivo para a Covid-19 deve esperar sete dias após o último encontro para doar sangue;

- Aqueles que fizeram isolamento voluntário ou por determinação médica podem realizar a ação 10 dias após o término do isolamento.



Hemorio também lança campanha no Dia Nacional do Doador de Sangue

O Hemorio também lançou nesta segunda-feira a Campanha Copa da Solidariedade, em celebração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado em 25 de novembro. A campanha visa estimular a doação de sangue e reforçar os estoques. A ação vai se estender até o dia 30 e ocorrerá em sintonia com a Semana da Saúde, maior evento de saúde pública do estado, que movimentará o Largo da Carioca entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro e terá como um de seus destaques um grande estande de doação de sangue.

Segundo os parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), para manter os estoques regulares é preciso que 1,5% a 3% da população doem regularmente. O Brasil tem hoje 1,8% de doadores. Em todo o país, são coletadas por ano uma média de 3,5 milhões de bolsas de sangue.



É importante lembrar que o atendimento no Hemorio não será alterado nos dias de jogos da Copa do Mundo, mantendo seu funcionamento de segunda a segunda, incluindo feriados, das 7h às 18h.