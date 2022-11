Vacinação de crianças com idade de 6 meses a 4 anos de idade começou na última quinta-feira - Reginaldo Pimenta

Vacinação de crianças com idade de 6 meses a 4 anos de idade começou na última quinta-feiraReginaldo Pimenta

Publicado 21/11/2022 16:36 | Atualizado 21/11/2022 17:24

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) retomou, nesta segunda-feira (21), a campanha de vacinação contra covid-19 para crianças com idade entre 6 meses e 4 anos com comorbidades ou deficiências. A campanha para o grupo prioritário nesta faixa etária começou na quarta-feira passada (16), mas foi prorrogada até às 17h desta terça-feira (22)



De acordo com a SMS, a imunização será feita com a vacina Pfizer infantil no esquema de três doses, com um intervalo de quatro semanas entre cada uma. O lote do imunizante faz parte de uma pequena reserva do município que será usada para cobrir o grupo prioritário.

A estratégia da SMS é uma solução para o problema de falta de doses de outros imunizantes. A cidade ainda aguarda aporte de vacinas CoronaVac pendente por parte do Ministério da Saúde. Só com a chegada do imunizante, a campanha dos demais grupos de crianças com idade a partir dos 3 anos deve ser retomada.

A dificuldade de obter doses acontece no momento atual de alta no número de casos de covid-19 no Rio. De acordo com o Painel Covid-19 da SMS, o número de testes positivos para o vírus vêm crescendo desde a metade do mês de outubro. Na última semana, por exemplo, a taxa de positividade foi de 32%. O número de pessoas internadas com a doença também segue alto, com 172 vagas ocupadas e 28 pessoas na fila.

A última média móvel registrada pela cidade, no sábado, foi de 2.737 novos casos. Foi o menor número nos últimos 10 dias, o que sugere uma possível estabilização nesse aumento casos da doença provocado pela nova subvariante BQ.1 da Ômicron.

No momento, apenas 20 mil crianças entre 6 meses e 4 anos de idade estão com o sistema vacinal completo. Ao todo, pouco mais de 300 mil estão aptas a receber o imunizante, o que indica menos de 10% do total está protegido contra o coronavírus.

Vacinação geral

A vacinação da segunda dose de reforço atingiu 75,8% da população geral com idade a partir dos 18 anos. No caso da segunda dose de reforço, a taxa é bem menor e representa apenas 36,4% da população. No caso das crianças, com idade a partir dos 6 anos, o índice de cobertura é de 90,6% da faixa etária.

Total de casos no Rio

Até este fim de semana, o município registrou 689.737 casos de covid-19 em 2022. Desse total, 6.827 foram casos graves e 2.472 pessoas morreram. A taxa de letalidade da doença nesse ano é de 0,4%. Vale lembrar que no ano passado, o índice era de 5,6%.



Segundo o painel, 60,8% das pessoas contaminadas com o vírus eram do sexo feminino, enquanto 39,2% do sexo masculino.