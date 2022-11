Corpo do PM Orlando Aguiar Neto é sepultado no Cemitério Memorial Parque Nycteroy, em São Gonçalo - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 21/11/2022 16:46 | Atualizado 21/11/2022 16:54

Rio – O policial militar Orlando Aguiar Neto foi enterrado nesta segunda-feira (21), no Cemitério Memorial Parque Nycteroy, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O policial, de 44 anos, morreu no último sábado (19), após duas semanas internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) Aproximadamente 60 pessoas presenciaram o sepultamento, dentre elas muitos colegas de farda. O corneteiro da Polícia Militar fez o toque fúnebre no momento em que o caixão descia.