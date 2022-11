Prefeitura comprou 561 novos ônibus para o sistema BRT em 2022 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Prefeitura comprou 561 novos ônibus para o sistema BRT em 2022Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/11/2022 16:52 | Atualizado 21/11/2022 18:44

Rio – A Prefeitura do Rio de Janeiro realizou, ao longo de 2022, a compra de 300 ônibus articulados da Guanabara Diesel, concessionária controlada pela família do empresário Jacob Barata. Os veículos serão parte da revitalização do sistema BRT e irão custar R$ 860 milhões aos cofres públicos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), 120 dos ônibus articulados comprados do Grupo Guanabara, por meio de licitações realizadas em março e abril deste ano, tem previsão de entrega até março de 2023. Os outros 180 veículos, adquiridos em sessão pública na última quinta-feira (17) , deverão ser entregues entre novembro de 2023 e março de 2024.

Ao todo, a prefeitura adquiriu neste ano 561 ônibus para o sistema BRT. Além da Guanabara Diesel, a Marcopolo foi uma grande interessada nas licitações criadas pelo governo, tendo ganho dois lotes e vendido 190 articulados para o município do Rio por um valor total de R$ 528,8 milhões.

Grupo Guanabara

O Grupo Guanabara é um dos maiores conglomerados do setor de transporte do Brasil, com uma frota de cerca de 6.000 coletivos pelo país.

O empresário Jacob Barata Filho, conhecido como “rei dos ônibus” e membro da família que controla a empresa, foi alvo de denúncia do Ministério Público Federal (MPF) em 2020 por suspeita de participação em esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas no setor de transportes públicos no estado do Rio.