Operação foi realizada por policiais da 52ª DP (Nova Iguaçu)Divulgação

Publicado 24/11/2022 14:56

Rio – Uma operação realizada pela 52ª DP (Nova Iguaçu) nesta quarta-feira (23), em dois endereços no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, terminou com a prisão de 18 membros de uma quadrilha que aplicava golpes em falsos empréstimos de consignados. No momento da abordagem, dois suspeitos tentaram escapar pela janela do escritório, localizado no oitavo andar de um prédio, mas foram capturados pelos agentes.

Apurações iniciais indicam que sete pessoas, clientes de uma mesma instituição financeira, tiveram prejuízo de aproximadamente R$ 60 mil. Segundo a Polícia Civil, a operação foi possível após terem recebido informações de alguém que participou de um treinamento promovido pela quadrilha e, ao perceber que se tratava de um golpe, procurou a delegacia de Nova Iguaçu.

De acordo com as investigações, os golpistas faziam contato com as vítimas se apresentando como representantes do INSS ou de uma instituição bancária. Eles diziam que poderiam renegociar dívidas de empréstimos anteriores, a juros menores, se as pessoas contratassem um novo empréstimo. Os valores deveriam ser passados para uma conta da empresa.

O grupo, que já vinha sendo investigado há dois anos, assumia diferentes nomes de pessoas jurídicas para atrair menor atenção. Com a intenção de dificultar o trabalho policial, os golpistas passaram a fazer vítimas em outros estados, como São Paulo e Minas Gerais.

A Polícia Civil trabalha para identificar outras vítimas e o faturamento total do grupo, assim como outros possíveis integrantes da quadrilha. Os presos foram autuados em flagrante por organização criminosa.