Rafael Lemos foi preso no Morro da Babilônia e responderá por cárcere privadoArquivo pessoal

Publicado 24/11/2022 16:24 | Atualizado 24/11/2022 16:29

Rio - A sueca Penelope Brunnström, mantida em cárcere privado no Morro da Babilônia, Zona Sul do Rio, filmou o suspeito Rafael Lemos de Souza, de 29 anos, a ameaçando e dizendo que não a deixaria ir embora. A turista, de 22 anos, foi libertada na segunda-feira passada (21) por policiais civis depois que a vítima conseguiu alertar algumas amigas pelo celular.

No vídeo, Penelope afirma que está com um homem e que ele não a deixa sair. Ela diz que precisa sair da casa, mas Rafael nega. Em seguida, ele afirma que vai quebrar o telefone da jovem e manda ela apagar a gravação.

Veja o vídeo:

Sueca mantida em cárcere privado no Morro da Babilônia gravou vídeo sendo ameaçada pelo suspeito. Crédito: Arquivo pessoal#Cárcere #Sueca #ODia pic.twitter.com/dGfCvrY8iJ — Jornal O Dia (@jornalodia) November 24, 2022

A vítima conheceu Rafael no início deste mês na Pedra do Sal, no bairro da Saúde, na Zona Portuária do Rio. Dez dias depois, a turista decidiu ficar na casa do agressor por um período. No entanto, a situação começou a piorar na última sexta-feira quando ela decidiu que voltaria para a Suécia.

O suspeito foi preso em flagrante na comunidade logo após Penelope ser libertada. Ele responderá por cárcere privado.

Na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, a sueca disse que teve medo, mas não relatou agressões físicas. Ela retornou ao país natal na terça-feira (22).