Lucas Yan é suspeito de matar o PM reformado Joviano Francisco - Divulgação

Lucas Yan é suspeito de matar o PM reformado Joviano FranciscoDivulgação

Publicado 24/11/2022 15:18 | Atualizado 24/11/2022 17:21

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (24), um cartaz que pede informações sobre a localização de Lucas Yan Correa Guimarães, de 28 anos, apontado como um dos envolvidos na morte do policial militar reformado Joviano Francisco de Oliveira Filho, de 72 anos.

O crime aconteceu na madrugada do dia 20 de outubro. Por volta das 4h50, o ex-PM deixou a mulher em um ponto de ônibus na Avenida Presidente Kennedy, em Gramacho, Duque de Caxias. Quando voltava para casa, ele viu uma pessoa sendo assaltada e reagiu. Joviano foi atingido pelos criminosos e morreu.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), câmeras de segurança flagraram Lucas Yan atirando contra o policial aposentado. O suspeito usa a arma do PM Paulo Renan da Silva, preso na segunda-feira por agentes da 1ª DPJM no Centro do Rio.