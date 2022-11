Prisão foi feita por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Reprodução

Prisão foi feita por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG)Reprodução

Publicado 24/11/2022 15:57 | Atualizado 24/11/2022 17:11

Rio - Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam um homem em flagrante, nesta quarta-feira (23), por feminicídio praticado contra sua mulher em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram acionados para checar a morte de Ana Cláudia Gomes de Lima, de 43 anos, na Rua Quatro, no bairro Apolo III. O corpo da vítima apresentava sinais de violência física e sexual.

Os agentes realizaram uma perícia no local do crime e abriram uma investigação para identificar o autor do crime. O principal suspeito é o marido da vítima, que foi localizado e encaminhado à delegacia para prestar depoimento, assim como outras testemunhas.

Ainda de acordo com a Civil, os peritos analisaram a camisa que o autor usava com a técnica do luminol, substância química que detecta a presença de sangue, inclusive em superfícies limpas. Desta forma, ficou comprovado que havia grande quantidade de sangue, o que confirmou a autoria do assassinato.

O Corpo de Bombeiros removeu o corpo por volta das 14h45 e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.