Ação ocorrerá na sede da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) da Polícia Militar, em Bonsucesso, Zona Norte - Divulgação

Publicado 24/11/2022 16:52 | Atualizado 24/11/2022 17:12

Rio – Tutores residentes nos Complexos do Alemão e da Penha, na Zona da Leopoldina, poderão levar seus cães e gatos, nesta sexta-feira (25), aos atendimentos clínicos e emergenciais gratuitos, na sede da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) da Polícia Militar, em Bonsucesso, Zona Norte. O atendimento ocorrerá das 10h às 16h. No mesmo horário e local, também poderão ser agendadas cirurgias gratuitas de castração de animais.

Os serviços serão realizados por ordem de chegada, com exceção dos atendimentos ortopédicos. Quem for acompanhar os animais deverá ter mais de 18 anos, levar documentos originais e cópias do RG ou CNH, CPF e comprovante de residência.

Já a cirurgia de castração deverá ser agendada. O peso mínimo exigido para a castração de cães é no mínimo de 3kg, e máximo de 20kg. Já os gatos deverão pesar no mínimo 1,5kg. Cachorros das raças Boston Terrier, Boxer, Bulldog Francês, Bulldog Inglês, Chiuaua, Chow-Chow, Dogue de Bordeaux, Lhasa Apso, Maltês Pequinês, Pug, Shar-pei, Shih-tzu não podem ser castrados. Para os felinos, as exceções são os da raça Persa e Exótico.

O serviço gratuito é resultado de parceria entre a Polícia Militar e o projeto Elios Castra Pet, assegurando atendimentos para os pets, cujos tutores residam no entorno da CPP e das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) da região.

A sede da Coordenadoria de Polícia Pacificadora fica na Avenida Itaóca, no Complexo do Alemão.