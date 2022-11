Tiroteio na Gávea, na Zona Sul do Rio, assusta motoristas na tarde desta quinta-feira (24) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 24/11/2022 17:25 | Atualizado 24/11/2022 17:28

Rio - Um suspeito foi baleado durante um intenso tiroteio na saída do túnel Rafael Mascarenhas, na Gávea, Zona Sul do Rio, na tarde desta quinta-feira (24). Motoristas que passavam pelo local se assustaram com os disparos e houve complicações no trânsito por conta da ocorrência. De acordo com a Polícia Militar, agentes da UPP Rocinha e do 23° BPM (Leblon) foram informados sobre a presença de criminosos no interior de um carro que passava pela Avenida Leonel Franco, próximo ao túnel.

No local, houve confronto entre os PMs e criminosos. A plataforma Onde Tem Tiroteio registrou barulhos de disparos às 14h50 desta quinta-feira (24).

24/11 - 14:50h

Tiros na saída do Túnel Zuzu Angel sentido Leblon seguidos de perseguição policial pela Estrada da Gávea. Segundo relatos, bandidos abandonaram o veículo e fugiram pela mata. Cuidado na região.#OTT360 — Onde Tem Tiroteio-RJ (@RJ_OTT) November 24, 2022

Após a troca de tiros, os policiais foram informados sobre um suspeito que deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto, no mesmo bairro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem.

Na ação, os policiais apreenderam um carro, uma pistola, um carregador e munições. Segundo relatos, os bandidos abandonaram o veículo e fugiram pela mata. A ocorrência foi encaminhada para a 14ª DP (Leblon).