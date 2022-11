Paróquia Nossa Senhora das Neves vem sendo alvo de furtos desde maio - Reprodução

Publicado 29/11/2022 14:22 | Atualizado 29/11/2022 15:49

Rio - A Paróquia de Nossa Senhora das Neves, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foi alvo de 11 furtos entre os meses de maio e novembro deste ano. Nem mesmo a proximidade da 73ª DP (Neves) e a instalação de câmeras de segurança no templo não foram suficientes para impedir as ações criminosas, que segundo o padre Ricardo Dias, são cometidas, principalmente, por pessoas em situação de rua e dependentes químicos que vivem em uma praça do bairro.



DIA mostrou que a Em maio, a reportagem domostrou que a igreja foi alvo de sete furtos em apenas uma semana daquele mês. Na ocasião, os prejuízos da matriz eram de aproximadamente R$ 5 mil. De acordo com o padre, os crimes acontecem à noite e em dias em que há menos movimentação na rua. Os dois últimos foram registrados nos feriados de Finados e da Proclamação da República, em 2 e 15 de novembro, respectivamente, na cantina da igreja. Os danos estimados são de R$ 6 mil.

"Arrombaram a porta (da cantina) e levaram as portas dos armários onde guardava os mantimentos, tanto que o material que é usado para fazer o café da manhã que é servido aos domingos (foi levado), levaram panelas, as portas de alumínio dos balcões, botijão de gás, um forno elétrico e também, parte dos elementos da porta que eles já tinham começado a arrancar, ficando quase que 40% da porta, e eles levaram tudo", contou o pároco, que relatou ainda que uma grade foi arrombada e uma janela de alumínio também foram furtadas.

Na invasão, a cantina ficou revirada. Os dois últimos furtos foram flagrados pelas câmeras de segurança e registrados na 73ª DP. Nas imagens, é possível ver os criminosos andando pelas dependências da igreja e um deles chega a pular o muro para acessar o local. Além dos prejuízos financeiros, a insegurança também afetou a rotina dos fiéis e, para evitar que os frequentadores sejam vítimas de criminosos, a paróquia já não realiza as missas de domingo à noite, apenas de 7h às 10h.

Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo afirmou que as equipes da Secretaria de Assistência Social realizam "ações frequentes de abordagem para prestar auxílio a pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social, com oferta de encaminhamento para abrigos e também disponibiliza unidades específicas para atendimento a dependentes químicos".



A administração municipal também destacou que "as ações de abordagem em Neves são frequentes, com atendimento médico e orientação, por meio de uma integração entre as secretarias de Assistência Social, Ordem Pública e Conservação. As pessoas são convidadas a conhecer os equipamentos que oferecem abrigo e assistência" e reforçou que o "combate a furtos e roubos são de responsabilidade do governo estadual". Confira a nota na íntegra ao final.



Procurada, a Polícia Militar disse que o 7º BPM (São Gonçalo) vem atuando em todo o bairro de Neves para prevenir e coibir ilícitos e que já efetuou 1.112 prisões, apreendeu 97 adolescentes infratores e fez a apreensão de 266 armas de fogo durante as ações ostensivas. A corporação destacou também que "as medidas para reduzir a incidência de furtos de bens públicos e privados não podem se limitar ao policiamento ostensivo em vias urbanas", uma vez que a legislação penal vigente "tem favorecido a reincidência desses crimes".



Segundo a PM, durante o ano de 2021, 90% dos 170 detidos por furtos em São Gonçalo retornaram às ruas dias depois das audiências de custódia. A Corporação pediu ainda que a população colabore, realizando denúncias anonimas pelo Disque-Denúncia, no telefone (21) 2253-1177 , ou, nos casos urgentes, pelo 190. "Os registros em delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que procedimentos investigativos sejam iniciados", completou a nota. Confira a íntegra ao final. A Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso.

Íntegra da nota da Prefeitura de São Gonçalo

"A Prefeitura de São Gonçalo informa que as equipes da Secretaria de Assistência Social realizam ações frequentes de abordagem para prestar auxílio a pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social, com oferta de encaminhamento para abrigos e também disponibiliza unidades específicas para atendimento a dependentes químicos.



As ações de abordagem em Neves são frequentes, com atendimento médico e orientação, por meio de uma integração entre as secretarias de Assistência Social, Ordem Pública e Conservação. As pessoas são convidadas a conhecer os equipamentos que oferecem abrigo e assistência.



Por fim, a Prefeitura esclarece que combate a furtos e roubos são de responsabilidade do governo estadual."



Íntegra da nota da Polícia Militar

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que o 7ºBPM (São Gonçalo) efetuou 1.112 prisões, apreendeu 97 adolescentes infratores e fez a apreensão de 266 armas de fogo durante as ações ostensivas feitas em sua área de policiamento.



O 7º vem atuando em todo o bairro de Neves para prevenir e coibir ilícitos. Outro aspecto fundamental é observar que crimes como esse são cometidos, muitas vezes, por pessoas em situação de vulnerabilidade, o que demanda ações da área de assistência social mais efetivas. Em relação aos furtos, cabe informar também que as medidas para reduzir a incidência de furtos de bens públicos e privados não podem se limitar ao policiamento ostensivo em vias urbanas. A legislação penal vigente, por exemplo, tem favorecido a reincidência desses crimes. A título de ilustração, durante o ano de 2021, os policiais militares efetuaram 170 prisões de pessoas envolvidas em furto sem resultado prático: 90% dos detidos retornaram às ruas dias depois após as audiências de custódia.



A Corporação ressalta ainda a importância de que a população colabore realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - ou, para casos urgentes, faça o acionamento através da nossa Central 190 para que as medidas imediatas cabíveis possam ser tomadas. Os registros em delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que procedimentos investigativos sejam iniciados."