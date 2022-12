Ralf Gonçalves foi baleado por um homem que invadiu um quartel do Corpo de Bombeiros - Rede Social

Ralf Gonçalves foi baleado por um homem que invadiu um quartel do Corpo de BombeirosRede Social

Publicado 01/12/2022 11:48 | Atualizado 01/12/2022 11:54





Em nota a Fundação Municipal de Saúde informou que o militar não apresenta mais sinais de atividade cerebral, sendo o quadro considerado irreversível. Ralf chegou a passar por cirurgia e, após o procedimento, foi transferido para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade de saúde. A família chegou a realizar campanhas nas redes sociais pedindo por doação de sangue.



Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que a corporação está de luto e prestou solidariedade aos parentes, amigos e colegas de farda do bombeiro, que atuava há 25 anos na área e atualmente servia no quartel de Campos (5° GBM).



“Assistentes sociais e psicólogos da corporação estão, desde o primeiro momento, prestando todo o suporte à família. A Polícia Civil (134ª DP) investiga o caso”, informou o comunicado. Rio - O sargento do Corpo de Bombeiros Ralf Gonçalves Crespo, 47 anos, teve morte cerebral constatada pela equipe médica nesta quarta-feira (30) após quatro dias internado no Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, após ser baleado por um homem que invadiu o Centro de Manutenção Regional da corporação enquanto ele estava de serviço.Em nota a Fundação Municipal de Saúde informou que o militar não apresenta mais sinais de atividade cerebral, sendo o quadro considerado irreversível. Ralf chegou a passar por cirurgia e, após o procedimento, foi transferido para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade de saúde. A família chegou a realizar campanhas nas redes sociais pedindo por doação de sangue.Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que a corporação está de luto e prestou solidariedade aos parentes, amigos e colegas de farda do bombeiro, que atuava há 25 anos na área e atualmente servia no quartel de Campos (5° GBM).“Assistentes sociais e psicólogos da corporação estão, desde o primeiro momento, prestando todo o suporte à família. A Polícia Civil (134ª DP) investiga o caso”, informou o comunicado.

O velório será nesta quinta-feira (1º) no Clube de Regatas Rio Branco, a partir do 12h. Enquanto o sepultamento será às 17h no Cemitério Campo da Paz.



Segundo informações da família nas redes sociais, o sargento foi baleado após reagir a uma tentativa do suspeito, identificado como Danilo Machado, 32, de roubar uma motocicleta. De acordo com a Prefeitura de Campos, o suspeito também ficou ferido, foi medicado e permanece em repouso no Hospital Ferreira Machado, sob custódia da polícia.



Em nota, a Polícia Civil informou que Danilo foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e que a investigação está em andamento na 134ª DP (Campos dos Goytacazes) para esclarecer a motivação do crime.