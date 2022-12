Delegacia Fazendária (Delfaz) foi parte da operação conjunta - Divulgação

Publicado 01/12/2022 16:22 | Atualizado 01/12/2022 16:45

Rio – Policiais da Delegacia Fazendária (Delfaz) realizaram, nesta quinta-feira (1º), em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), a operação Portokáli Apotheca contra distribuidoras de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal acusadas de fraude fiscal. Juntas, elas devem ao estado mais de R$ 40 milhões referentes ao imposto sobre mercadorias e obrigações acessórias.

Com o objetivo de cumprir quatro mandados de busca e apreensão, as equipes estiveram em dois endereços residenciais e dois comerciais. Neles, foram apreendidos computadores, aparelhos de telefone celular e documentos, que serão analisados.

De acordo com os agentes, as distribuidoras, que pertencem ao mesmo grupo econômico, vinham praticando nos últimos anos crimes contra a ordem tributária e infrações penais semelhantes, como falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

O esquema consistia na criação de uma distribuidora que era usada para adquirir produtos de outros estados sem recolher os impostos devidos nas operações, até que a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) impedisse a sua inscrição, inviabilizando seu funcionamento. Nesse momento, outra empresa passava a operar da mesma forma. Segundo a Polícia Civil, além das distribuidoras, o grupo conta ainda com redes varejistas do setor farmacêutico, que também participam do esquema.