Construção ficava em uma área sob influência do crime organizado - Divulgação

Construção ficava em uma área sob influência do crime organizadoDivulgação

Publicado 01/12/2022 16:38

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop), em conjunto com a Subprefeitura de Jacarepaguá, demoliu, nesta quinta-feira (1º), uma construção irregular na Estrada dos Teixeiras, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, em área sob influência do crime organizado.

De acordo com a secretaria, o imóvel tinha características de ser utilizado comercialmente e de maneira ilegal. A estrutura, que possuía cerca de 45m², foi erguido sobre a calçada, impedindo o trânsito de pedestres.

"Hoje realizamos mais uma ação de demolição de uma estrutura totalmente ilegal, erguida sobre a calçada, impedindo o fluxo de pedestres, em uma área que sofre influência do crime organizado. Então, é uma forma da Prefeitura, além de trazer ordem pública para a cidade e preservar a vida das pessoas, também asfixiar financeiramente o crime organizado, que se utilizam dessas construções para lavagem de dinheiro", ressaltou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

A subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, também destacou a importância da ação. "Estivemos hoje em mais uma ação de demolição de construção irregular. Não podemos permitir que aquilo que não é certo seja encarado com naturalidade e faça as pessoas se acostumarem com o erro. Aqui trabalhamos pela ordem sempre".

Também participaram da operação agentes da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (COOPE), Guarda Municipal, Comlurb, Iguá, Rio Luz, Light e Polícia Militar.