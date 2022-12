Após o término do trabalho, o abastecimento será normalizado gradativamente - Reprodução

Publicado 01/12/2022 16:23 | Atualizado 01/12/2022 16:46

Rio - A Rio+Saneamento realiza, nesta quinta-feira (1º), reparo em dois grandes vazamentos d'água na região de Santa Cruz, na Zona Oeste. Em razão da manutenção emergencial, alguns bairros da região estão com o abastecimento temporariamente interrompido. O fornecimento será retomado assim que o serviço for concluído.

A manutenção afeta os bairros de Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Paciência, Santa Cruz, Sepetiba, Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiba.

A Rio+Saneamento recomendou aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas não essenciais ou que exijam grande consumo neste período.

Em caso de dúvidas, a população da Zona Oeste pode entrar em contato com os canais de atendimento da Rio+Saneamento através do telefone 0800 772 1027, que oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp; do aplicativo Cliente Rio+ e o site riomaissaneamento.com.br