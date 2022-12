Projeto é fruto da parceria entre o Centro de Promoção da Saúde (Cedaps) e a concessionária de saneamento básico Iguá - Bel Junqueira / Divulgação

Publicado 02/12/2022 14:42

Rio – O programa "Jovens Construtores" celebrou a formatura, nesta quinta-feira (1º), da sua primeira turma. A edição, que teve início em agosto desse ano, formou 25 jovens – entre 17 e 25 anos – do Morro da Muzemana, na Zona Oeste, em bombeiros hidráulicos. A Muzema foi escolhida por ser uma das localidades incluídas no programa Cidade Integrada, do Governo do Estado. Como complemento, o curso também ofereceu um direcionamento em habilidades socioemocionais, educação em saúde, meio ambiente e cultura.



Fruto da parceria entre o Centro de Promoção da Saúde (Cedaps) e a concessionária de saneamento básico Iguá, o projeto buscou mesclar aulas e o desenvolvimento comunitário. Dessa forma, no último mês, os alunos desenvolveram uma ação comunitária sobre higiene bucal para as crianças da comunidade, além de atividades recreativas. A turma também deixou um legado para a região através das artes: três grafites em diferentes endereços, que mostram o impacto social do programa.