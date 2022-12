Prisão foi realizada por agentes da 20ª DP (Vila Isabel) - Divulgação

Publicado 02/12/2022 15:43 | Atualizado 02/12/2022 15:48

Rio – Um médico foi preso em flagrante por policiais da 20ª DP (Vila Isabel), nesta quarta-feira (30), por omissão de socorro a uma paciente de um hospital na Zona Norte do Rio.



De acordo com a Delegacia de Vila Isabel, a vítima estava com um sangramento na boca quando deu entrada na unidade de saúde. O médico, responsável pelo setor, chegou a realizar um exame, mas não deu continuidade ao atendimento após o resultado porque estava dormindo.

A mulher só foi atendida quando outra médica assumiu o plantão. Ela estava em uma cadeira de rodas quando foi levada para o Setor de Emergência, em estado grave, mas acabou morrendo cerca de 40 minutos depois.



O médico e as testemunhas foram conduzidos por policiais militares à delegacia. Ele responderá por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.