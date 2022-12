Ítalo Linhares, de 30 anos, gravou vídeo enquanto se escondia atrás de carro durante confronto em Thomaz Coelho - Reprodução

Publicado 02/12/2022 15:42 | Atualizado 02/12/2022 16:01

Rio - Uma moradora da Vila da Penha relatou momentos de terror vividos nesta quinta-feira (1º) ao receber vídeo gravado pelo marido durante troca de tiros em Thomaz Coelho, Zona Norte do Rio . Ítalo Linhares de Oliveira, de 30 anos, tentava ir para o trabalho de metrô, mas teve de descer na estação do bairro por causa do intenso tiroteio que provocou a paralisação do transporte.

"Foi angustiante, desesperador vê-lo naquela situação. Ele teve que se esconder atrás de um carro, ficar deitado e depois sair e correr para conseguir pegar um ônibus. Uma situação assustadora e triste", disse Roxana Taddei Alves, de 39 anos.



Moradora da Vila da Penha, bairro vizinho, Roxana disse que o marido seguia de metrô para o trabalho quando todos os passageiros foram avisados de que a composição não seguiria para a estação seguinte.



Após aguardar alguns momentos e perceber que os disparos cessaram, Italo saiu da estação para tentar pegar outra condução e conseguir chegar ao trabalho. Ele aguardava por um ônibus em um ponto da Avenida Pastor Martin Luther King quando o confronto teve início. Nas imagens gravadas por Italo é possível ouvir os disparos enquanto ele tenta se proteger deitado atrás de um carro.



"Ele me ligou e pediu para avisar no trabalho que ele se atrasaria. Num outro momento, uma meia hora depois, eu fiz contato e ele me disse que tinha descido do metrô, justamente em Thomaz Coelho, onde estava acontecendo esse conflito", lembra Roxana.



A troca de tiros em Thomaz Coelho aconteceu durante uma operação conjunta do 41º BPM (Irajá), com outros batalhões da Zona Norte e Oeste do Rio. A ação, que tinha por objetivo prender lideranças do tráfico na comunidade do Juramentinho, terminou com cinco homens apontados como suspeitos mortos.



O confronto foi registrado na Avenida Pastor Martin Luther King, uma das principais vias da Zona Norte do Rio. Por causa da troca de tiros, a via foi bloqueada por cerca de duas horas. A liberação só ocorreu por volta das 19h20, segundo a Polícia Militar.