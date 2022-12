Familiares de atletas mirins dizem que sofreram golpe em compra de passagem e crianças não conseguem embarcar para Irlanda - Reprodução

Publicado 02/12/2022 15:38

Rio - O esforço de toda uma comunidade de amigos e familiares para verem suas crianças brilharem em um campeonato internacional de jiu-jitsu foi frustrado no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio, na última quarta-feira. Os responsáveis haviam conseguido comprar as passagens para Dublin, na Irlanda, com um homem que ofereceu preços mais em conta, mas na hora de fazer o check-in, na última quarta-feira (30), constataram que os bilhetes não foram pagos.



O pai de Samuel, Leonardo Casaca, divulgou na quinta-feira (1) em uma rede social uma campanha de arrecadação para que as crianças consigam viajar e participar do torneio. Ele disse que o grupo foi vítima de um golpe.



"Venho aqui pedir a todos uma ajuda com qualquer valor para tentarmos comprar as passagens para as crianças competirem o Europeu Kids. Infelizmente, sofremos um golpe e perdemos todo o valor que foi suado e investido", afirmou na publicação.

Na quarta-feira, antes do embarque dos atletas mirins, a mensagem de Leonardo era de incentivo e congratulações aos pequenos, em especial a seu filho Samuel, que completava 11 anos naquele dia. "Parabéns a toda equipe pela busca de seus sonhos, rumo à Irlanda. Hoje em especial parabenizo meu filhão, Samuel Casaca, por estar completando seus 11 anos. Parabéns, boa viagem!", havia escrito.



Os cinco atletas mirins do Rio de Janeiro estavam treinados e preparados para a participação no torneio internacional que será no próximo domingo (3). Outras vítimas, as campeãs mundiais Brenda Gonçalves e Nathalia Albuquerque, de Nova Iguaçu, também tiveram o prejuízo de R$ 9 mil achando que tinham comprado a viagem, mas conseguiram embarcar com a ajuda de uma vaquinha.



Dessa vez, os prejudicados foram Gabrielle Pereira, Rafael Tavares e Samuel Casaca, além de pelo menos mais um colega. Alunos de uma academia de Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio, o grupo, que tem entre 10 e 11 anos, teve as passagens compradas por intermédio de um homem que afirmava conseguir descontos por ter acúmulo de milhas.



O professor da equipe disse ao programa RJTV da 'TV Globo' que o intermediador era uma pessoa próxima. Já havia treinado jiu-jitsu e comprado passagens com desconto com ele em outras ocasiões.



"Já tinha viajado com ele. Eu o conheci através do treino, porque ele também treina. Ele disse que conseguia passagem mais barata com milhas, compramos e viajamos. Deu tudo certo", afirmou o professor Darlan Casaca. "Ele era sempre atencioso. Eu ligava, ele atendia. Se fosse golpe, eu achei que ele sumiria", acrescentou.



A reportagem não localizou Mateus Augusto Vianna de Souza, que teria comprado as passagens. A Polícia Civil não informou se foi registrada ocorrência.