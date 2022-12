Momento em que a vítima é socorrida pelos bombeiros - Centro de Operações Rio / Reprodução

Rio – Uma pessoa foi atropelada por uma viatura do Corpo de Bombeiros, na tarde desta sexta-feira (2), na Avenida das Américas, sentido Recreio, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes da Barra foram acionados às 14h15 e atuam no local. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.



O COR informou que o atropelamento interditou temporariamente a pista central, na altura da Avenida Luís Carlos Prestes, embora as duas faixas já tenham sido liberadas. Um helicóptero dos Bombeiros também esteve no local.



