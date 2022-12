Vídeo registra momento que van colide e joga o ciclista Márcio Rodrigues no costão da Niemeyer - Reprodução

Publicado 02/12/2022 14:55 | Atualizado 02/12/2022 15:03

Rio - Imagens da câmera de segurança de um prédio registraram o momento que o ciclista Márcio Rodrigues, de 43 anos, foi atingido por uma van e caiu no costão da Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (30). Socorrido para o Hospital Miguel Couto, ele acabou morrendo horas depois.

Vídeo registra momento que ciclista é atingido por van e cai no costão da Avenida Niemeyer. Márcio Rodrigues, de 43 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Miguel Couto, mas acabou morrendo horas depois.#ODia

Em contato com O DIA, a delegada titular da 15ª DP (Gávea), onde o caso foi registrado, Bianca Rodrigues Xavier Lima de Vasconcelos, rechaçou a informação que o pneu da van tivesse furado e, assim, o motorista tivesse perdido o controle do automóvel e colidido com Márcio. Segundo ela, na delegacia, ele teria afirmado que a bicicleta "veio na contramão desgovernada".

O acidente teria acontecido pouco depois das 8h40 e Márcio Rodrigues foi encontrado na altura do número 50.050. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi às 8h48. No local, os militares precisaram usar uma escada para retirá-lo.