Publicado 05/12/2022 08:34

Rio - Os ingressos para arquibancadas especiais ou cadeiras individuais para os desfiles Rio Carnaval 2023, no Sambódromo, começam a ser vendidos a partir das 9h desta segunda-feira (5). Os valores variam entre R$ 80 para meia-entrada e R$ 230 inteira.





De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), a compra pode ser realizada pelo site total acesso via Pix ou cartão de crédito. Quem deseja comprar por Pix basta clicar na opção no formulário de abertura. Já os cartões de crédito aceitos são das bandeiras Visa, Mastercard e Elo.

Além disso, a segunda opção de pagamento permite parcelamento, basta informar o dia, a quantidade de ingressos, fornecer os dados do cartão e o número de parcelas. O comprador pode resolver tudo em menos de um minuto, sem precisar sair de casa ou do escritório. Pelo site, será cobrada uma taxa de conveniência de 10% sobre o valor da compra.



Pela primeira vez, a Liesa estará utilizando ingressos digitais acabando com os ingressos tradicionais impressos. Os bilhetes digitais poderão ser baixados em janeiro, através do Aplicativo Rio Carnaval, que será disponibilizado nas lojas Google Play e Apple Store.



Datas do desfile



Domingo (19/02/2023): Império Serrano; Grande Rio; Mocidade; Unidos da Tijuca; Salgueiro; e Mangueira.



Segunda (20/02/2023): Paraíso da Tuiuti; Portela; Vila Isabel; Imperatriz; Beija Flor; Viradouro.



Desfile das campeãs (25/02/2023) com as seis primeiras escolas colocadas.