Os dois suspeitos presos durante a operação em Rio das Pedras foram levados até a Cidade da Polícia, na Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 05/12/2022 10:28

Rio - Policiais civis da Draco, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais, prenderam em flagrante Lucas Alexandre Rosa de Andrade e Michael Vieira da Silva, extorquindo comerciantes durante uma feira realizada em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, no final da tarde de domingo (3). Os dois são suspeitos de integrar grupo miliciano que atua na região.



Com eles, os agentes encontraram R$ 450,00 que haviam sido extorquidos de comerciantes. Eles não ofereceram resistência à atuação dos policiais civis. Os dois presos foram autuados por formação de milícia privada e extorsão majorada pelo concurso de pessoas.



De acordo com as investigações, os milicianos que atuam no bairro de Rio das Pedras praticam diversos crimes contra comerciantes e moradores da localidade. Os integrantes do grupo paramilitar são investigados por praticarem diversos crimes, como exploração irregular da venda de água e gás, internet e tv a cabo, parcelamento irregular de solo urbano para fins de construção civil, extorsões a moradores e comerciantes da região, além de vários homicídios.