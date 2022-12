O caso foi encaminhado para a 99ªDP (Itatiaia) - Reprodução

Publicado 05/12/2022 10:39 | Atualizado 05/12/2022 11:56

Rio - A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, sobre o caso do pai que atropelou a própria filha , de um ano e oito meses, no bairro Nova Conquista, em Itatiaia, no Sul do estado, no último sábado (3).