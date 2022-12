Dois homens são presos após depredarem ponto de ônibus em Copacabana - Divulgação / PMERJ

Publicado 05/12/2022 11:18 | Atualizado 05/12/2022 11:19

Rio - A Polícia Militar (PM) prendeu dois homens na madrugada desta segunda-feira (5), em Copacabana, na Zona Sul, após atos de vandalismo em um ponto de ônibus. As identidades de ambos não foram divulgadas.

De acordo com a corporação, uma equipe do batalhão do bairro foi acionada após uma denúncia de furto e foi até a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na altura do número 249, para checar a informação.

No local, os agentes encontraram dois homens depredando um ponto de ônibus para roubar as peças de metal da estrutura. Ambos foram presos em flagrante.

Durante o crime, os suspeitos conseguiram quebrar e retirar duas hastes de metal do acessório, que foram apreendidas pelos policiais.

A ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana).