A Águas do Rio informa que conserto em adutora que leva água do Guandu até os municípios da Baixada ainda não tem data para ser finalizadoDivulgação

Publicado 05/12/2022 09:48 | Atualizado 05/12/2022 13:05

DIA relataram que faltar água é uma realidade vivida constantemente em municípios da Baixada Fluminense Rio - A companhia Águas do Rio ainda não tem previsão de quando será finalizado o conserto de um grande vazamento na adutora do trecho entre os municípios de Duque de Caixas e Belford Roxo. O rompimento foi detectado às 15h do último sábado (3) . Moradores ouvidos pelorelataram que faltar água é uma realidade vivida constantemente em municípios da Baixada Fluminense

De acordo com a empresa que administra a distribuição de água na região, para executar o reparo foi necessário interromper o funcionamento da principal unidade de bombeamento da região, o Booster Baixada, comprometendo o fornecimento de água. O conserto está em andamento.



A Águas do Rio solicita que os usuários façam economia de água, sobretudo durante o reparo da tubulação e o necessário corte no abastecimento.

No entanto, de acordo com os moradores, economia de água é algo que está no cotidiano, visto que a falta do abastecimento é uma realidade corriqueira, denunciam eles, indo muito além do corte pelo reparo de uma tubulação que eventualmente acaba se rompendo.



O leitor Emerson Passos, morador de São João de Meriti, mandou o vídeo de como está sua torneira há três dias: seca.



No sábado (3), uma adutora da Águas do Rio rompeu causando desabastecimento em municípios da Baixada Fluminense. #ODia



Emerson Passos, 32 anos, trabalhador autônomo, morador de Vilar Formoso, em São João de Meriti, revelou que, há pelo menos dois anos, a falta de água é algo constante. "Conheço gente que recorreu a poços para estocar e não acabar faltando esse bem tão necessário no dia a dia", contou.



Em relação ao cenário, ele disse que sua casa, por morar numa parte baixa, está com a torneira seca há três dias. Mas, em partes mais altas, já ouviu relatos de moradores sem água há cinco dias.

Janete Souza, 44, é dona de casa em Duque de Caxias, outro município afetado pelo rompimento da adutora. Com a torneira seca desde sábado, ela revelou que, até pelo calor, o consumo de água estocada está diminuindo de forma rápida.

"A gente precisa lavar roupa, lavar louça, fazer comida e tomar banho. Sobretudo com o calor que vem fazendo, toda água que conseguimos guardar acaba indo embora com maior rapidez. Eu espero muito que esse problema seja solucionado logo, porque a gente não consegue viver direito sem ter água em casa", comentou.