Caso está sendo investigado pela 74ª DP (Alcântara) - Divulgação

Publicado 05/12/2022 11:01

Rio - A Polícia Civil investiga de onde partiu o tiro que atingiu a perna de uma mulher, identificada como Severina Alves Venâncio, de 61 anos, na noite deste domingo (4) no bairro Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A vítima deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e já recebeu alta.

De acordo com a direção da unidade, Severina foi baleada na perna e socorrida pelo marido até a emergência do hospital. Após ser recebida na sala vermelha, a vítima foi transferida para o centro de trauma da unidade, onde fez exames de imagens e foi avaliada pela neurocirurgia, cirurgia geral e ortopedia.

Segundo o hospital, o projétil não atingiu o osso. A mulher foi medicada, estabilizada e recebeu alta no início da madrugada desta segunda-feira (5).

Questionada sobre o assunto, a Polícia Militar informou que não havia operação policial na região no momento em que a vítima foi atingida. Ainda de acordo com a PM, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) constataram o fato somente no hospital.

A Polícia Civil ressaltou que o caso está sendo investigado pela 74ª DP (Alcântara). Ainda não há informações sobre a autoria do disparo. A Civil completou que a investigação está em andamento e a vítima foi chamada para prestar depoimento com o objetivo de esclarecer o que aconteceu.