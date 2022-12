Festa Literária das Periferias acontece no Centro de Artes da Maré - Divulgação

Publicado 05/12/2022 13:21

Rio - A segunda etapa 12ª edição da Festa Literária das Periferias (Flup) começa nesta segunda-feira (5), no Centro de Artes da Maré, na Zona Norte do Rio. O evento, que acontece pela primeira vez na cidade, vai até o dia 11 de dezembro.

A primeira etapa da edição ocorreu em fevereiro, com debates e palestras no Museu de Arte do Rio (MAR) e no Museu da História e Cultura Afro-Brasileira (Muhcab). O evento homenageou Lima Barreto, Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga e Josephine Baker, ao celebrar os 100 anos do modernismo negro.

A convenção recebe escritores nacionais e internacionais para debates, lançamento de livros e palestras. Entre eles, Anielle Franco, jornalista, ativista, professora e irmã de Marielle Franco, e Conceição Evaristo, linguista e escritora, cujas obras são caracterizadas pelo protagonismo feminino e pela denúncia de discriminação racial.

A equipe do Redes da Maré falou sobre a Festa Literária das Periferias e como a educação é um dos eixos estruturantes da organização. "O encontro entre FLUP e Redes da Maré fortalece não só as 16 favelas do Conjunto, mas marca mais um passo na caminhada em direção ao direito à arte e a cultura, bem como a inscrição do Conjunto de Favelas da Maré, território com 62,1% de população preta e parda nos debates acerca dos 100 anos do Modernismo Negro".