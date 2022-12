Foram apreendidas duas pistolas, munições e 136 embalagens de erva prensada que, segundo a polícia, possivelmente seria maconha - Divulgação / PMERJ

Publicado 05/12/2022 12:33

Rio - Dois homens morreram após um confronto com a Polícia Militar (PM), ocorrido no último domingo (4), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. As identidades de ambos não foram divulgadas.

De acordo com a corporação, uma equipe do batalhão do município patrulhava o bairro Almerinda, quando os agentes foram atacados por criminosos armados e precisaram reagir.

Ao final do confronto, os policiais encontraram dois homens feridos e os levaram para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, na mesma cidade. Os suspeitos não resistiram aos ferimentos e morreram no unidade de saúde.

Com a dupla, foram apreendidas duas pistolas, munições e 136 embalagens de erva prensada que, segundo a polícia, possivelmente seria maconha. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).

A região onde aconteceu a troca de tiros é conhecida por ser palco de disputa de território por facções rivais. Segundo apurou o DIA, os conflitos começaram em setembro de 2020, quando criminosos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP) invadiram as comunidades do local e tomaram o controle do tráfico na área, antes dominado pelo Comando Vermelho (CV).

Em 2021, devido a seguidas operações da PM para combater a guerra entre as facções na região, os conflitos diminuíram. Porém, em março do mesmo ano, o CV retomou o controle da área e os confrontos voltaram a ser mais frequentes.