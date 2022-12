Trailer do Anil ficará posicionado na Estrada de Jacarepaguá, em frente ao Park Shopping Jacarepaguá - Divulgação

Trailer do Anil ficará posicionado na Estrada de Jacarepaguá, em frente ao Park Shopping JacarepaguáDivulgação

Publicado 05/12/2022 13:57 | Atualizado 05/12/2022 14:58

Rio - A Polícia Militar iniciou, nesta segunda-feira (5), dois novos esquema de policiamento ostensivo com trailer e patrulhamento motorizado na região de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a PM, a base de policiamento montada pelo 18º BPM (Jacarepaguá) ficará na frente de shopping da região, enquanto as rondas da Patrulha Motorizada Especial (PAMESP) serão feitas na região da Freguesia.

A base fixa foi posicionada na Estrada de Jacarepaguá, em frente ao Park Shopping, área de grande movimento, especialmente durante o período de festas de Natal. A PM explica que a escolha dos dois modelos de policiamento foi feita após estudo da mancha criminal da região. Segundo a corporação, o crime mais comum na região é o de roubos a veículos. O início dos programas também dá início a Operação Papai Noel.



"Nos dois casos, haverá a presença de policiais militares 24 horas por dia. Seja no policiamento dinâmico da PAMESP da Freguesia como no Trailer do Anil, as equipes estarão atuando de forma coordenada com o policiamento ordinário daquela região", explica o comandante da unidade, Eduardo Lopes de Oliveira.



De acordo com o projeto, a PAMESP da Freguesia será mantida indefinidamente, circulando pelo bairro, que, além de centros comerciais importantes, concentra uma grande quantidade de condomínios residenciais.



Já o Trailer do Anil permanecerá posicionado na Estrada de Jacarepaguá durante o período de festas de final de ano e férias escolares. "O trailer, como veículo, poderá ser deslocado para atender novas demandas na área de segurança pública, seja na prestação de serviço ou apoiando ações sociais", explicou a PM.