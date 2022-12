Suspeitos são presos e levados à Cidade da Polícia após operação da Civil contra grupo de estelionatários que aplicavam golpes de falsos empréstimos - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Suspeitos são presos e levados à Cidade da Polícia após operação da Civil contra grupo de estelionatários que aplicavam golpes de falsos empréstimosReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/12/2022 08:02 | Atualizado 06/12/2022 09:51

Rio - Policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) realizam, nesta terça-feira (6), uma operação contra uma organização criminosa acusada de uma série de estelionatos. O objetivo é cumprir 16 mandados de prisão preventiva e 28 mandados de busca e apreensão nos municípios de São Gonçalo e Niterói. A ação conta com o apoio de outras delegacias do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI), além de policiais militares. Até o momento, onze pessoas foram presas.

Os alvos vêm sendo investigados há seis meses. Por meio das investigações, a Polícia conseguiu entender como operava o grupo criminoso, bem como identificar seus membros e a divisão de tarefas. Eles contraiam empréstimos fraudulentos em nome de suas vítimas, em grande parte idosos e pessoas de pouca instrução.



As vítimas eram contatadas sob a alegação de que havia valores residuais a receber do INSS. Essas pessoas compareciam ao escritório da quadrilha e forneciam dados que eram utilizados na abertura de contas digitais, que permaneciam sob o controle dos estelionatários. A partir disso, eram feitas diversas movimentações bancárias, que incluíam contratação de empréstimos.