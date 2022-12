Uma pistola falsa foi apreendida pelos policiais durante a prisão do suspeito - Divulgação / PMERJ

Publicado 06/12/2022 09:50 | Atualizado 06/12/2022 09:51

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite da última segunda-feira (5), um suspeito de estupros, no município de Guapimirim, na Baixada.

Segundo informações divulgadas pela corporação, havia dois mandados de prisão em aberto contra o homem, que não teve a identidade divulgada.



De acordo com a PM, agentes do 34° BPM (Magé), estavam patrulhando a rodovia BR-493, no trecho de Guapimirim, quando notaram um homem com as mesmas características apontadas por diversas vítimas de crimes sexuais na região, andando de bicicleta, e tentaram abordá-lo.



Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir mas acabou caindo do veículo e foi preso. Devido aos ferimentos provocados pela queda, ele foi levado ao Hospital Municipal de Magé e conduzido à delegacia na sequência.



Durante a abordagem, uma pistola falsa foi apreendida. Após a verificação da identidade do homem, os policiais descobriram que ele era foragido da Justiça.



A ocorrência foi registrada na 67ª DP (Guapimirim).