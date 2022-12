Matheus Rodrigues Azin foi preso em hotel de luxo na Zona Sul - Reprodução

Publicado 06/12/2022 12:07 | Atualizado 06/12/2022 12:13

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (5), dentro de um hotel de luxo, no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio, pelos crimes de estelionato e corrupção ativa, depois de aplicar um golpe em uma mulher, causando prejuízo de aproximadamente R$ 15 mil à vítima. Policiais civis da 9ª DP (Catete) chegaram a ser subornados por Matheus Rodrigues Azin, no momento da prisão.

De acordo com o delegado titular da distrital, Felipe Santoro, a vítima chegou ao Rio de Janeiro no último dia 25 e, após ser apresentada a Matheus por meio de um amigo em comum, passou a manter um relacionamento afetivo com ele. No dia seguinte, o homem pediu para que a vítima fizesse uma transferência por PIX no valor de R$ 3,6 mil para comprar ingressos de uma festa, alegando que sua conta bancária estava bloqueada.

Ainda de acordo com o depoimento da vítima, ao comprar uma bebida no bar do hotel, o criminoso teria visto a mulher digitar a senha na máquina e, na mesma noite, roubou e fez pagamentos com o com cartão dela, no total de R$ 9,7 mil, em pelo menos três estabelecimentos, sendo um deles um restaurante de luxo. No dia 1º de dezembro, quando tomava café da manhã na hospedagem, ela foi avisada que Matheus havia ido embora e precisou pagar R$ 1 mil pelo consumo dele no local.

A mulher ainda contou na oitiva que, após três dias, descobriu pelas redes sociais que Matheus fez outras vítimas com o mesmo golpe e as fazia acreditar que pagaria os valores devidos. No momento de sua prisão, o criminoso ofereceu R$ 10 mil e relógios para os agentes da 9ª DP, para que não fosse conduzido à delegacia. Na Polícia Civil de São Paulo, ele é investigado em pelo menos cinco inquéritos, também por estelionato.

Nas redes sociais, Matheus exibe uma rotina de viagens para destinos nacionais e internacionais, como Trancoso, na Bahia; Balneário Camboriú, em Santa Catarina; Tulum, no México; Portugal e Maldivas. "Trata-se de um criminoso contumaz, que se aproveita da boa aparência para atrair mulheres e delas subtrair valores e informações bancárias e assim manter a rotina de luxo, que inclui produtos e serviços de alto padrão", destacou o delegado Felipe Santoro, que fez ainda um alerta. "É importante que todos fiquem atentos para não manter relações, tampouco fornecer dados pessoais a estranhos para que não se tornem novas vítimas de golpes semelhantes".