Com eles, os policiais encontraram diversos celulares, fone de ouvido, dinheiro em espécie e relógios. - Divulgação/PMERJ

Publicado 06/12/2022 11:39

Rio - Três homens foram presos após roubarem um ônibus na Estrada da Matriz, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta terça-feira (6)

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27ºBPM (Santa Cruz) realizaram contato com uma das vítimas e através do GPS do celular roubado localizaram os suspeitos que estavam em um carro na Avenida Brasil, na altura do Viaduto Oscar Brito.

Com eles, os policiais encontraram diversos celulares, fones de ouvido, dinheiro em espécie e relógios. A ocorrência está em andamento na 43ª DP (Guaratiba). Ainda não há informações sobre qual linha de ônibus sofreu o assalto.