Carro caiu em cratera em Santa Cruz, na Zona Oeste do RioReprodução/TV Globo

Publicado 06/12/2022 12:15 | Atualizado 06/12/2022 12:29

Rio - Um carro caiu em um buraco gigante na manhã desta terça-feira (6), na Rua Marques Santos, em Santa Cruz, Zona Oeste da cidade. A cratera foi feita durante obra emergencial da Prefeitura do Rio e, segundo o município, estava com sinalizações para evitar acidentes.

De acordo com a Secretaria de Conservação, o serviço era de troca de manilha e teve início na última segunda-feira (5). O local foi devidamente sinalizado e, hoje, o trabalho seria concluído. No entanto, foi verificado pela equipe que um carro havia ultrapassado os sinais e caído no local.