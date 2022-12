O jacaré se aproximou no momento em que estava sendo realizado um piquenique no local - Reprodução

O jacaré se aproximou no momento em que estava sendo realizado um piquenique no localReprodução

Publicado 06/12/2022 12:38 | Atualizado 06/12/2022 12:39

Rio - Um jacaré assustou visitantes ao se aproximar de um piquenique que estava sendo realizado no Parque Municipal Bosque da Barra, na Zona Oeste, no último domingo (4). Na filmagem, é possível ver o exato momento em que o animal sai do lago e se chega perto de uma toalha com vários pratos de comida estendida no chão.



Com a aproximação do animal, todos se afastaram e algumas mulheres começaram a retirar as comidas do lugar. Uma delas ainda chegou bem perto para retirar um bolo. Pelas imagens, o jacaré parecia que atacaria os alimentos que estavam próximos.