Moïse Kabagambe, congolês morto espancado em quiosque da Barra da TijucaReprodução

Publicado 22/12/2022 10:34 | Atualizado 22/12/2022 12:57

Rio – O prefeito Eduardo Paes sancionou, nesta quarta-feira (21), a Lei 7.730/22, que cria políticas de proteção aos direitos de refugiados e migrantes. O texto, de autoria da vereadora Thais Ferreira (Psol) e coautoria de outros seis parlamentares, busca garantir às pessoas refugiadas, imigrantes e suas famílias, o acesso a direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal.A política criada pelo Executivo deverá, então, assegurar direitos como a isonomia no tratamento, efetivação dos direitos de crianças, adolescentes e jovens, garantia aos serviços públicos, inclusive na facilitação de identificação através dos documentos que essa população possuir. É fundamental também a publicização dessas condições.A agora lei foi apresentada na Câmara após o assassinato do congolês Moïse Mugenyi Kabagambe, de 24 anos, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, em janeiro deste ano. Na justificativa do projeto, os parlamentares alegaram que o caso, além de chamar a atenção do Poder Público para esta população, "evidencia os efeitos do racismo e da xenofobia".