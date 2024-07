Carro da vítima que morreu foi destruído na colisão - Reprodução / Redes sociais

Carro da vítima que morreu foi destruído na colisãoReprodução / Redes sociais

Publicado 08/07/2024 11:38 | Atualizado 08/07/2024 13:01

Rio - Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente grave envolvendo dois carros e um caminhão na manhã desta segunda-feira (8), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio. A via ficou interditada por quase 4h, e foi liberada por volta das 11h30, segundo a CCR Rio SP, concessionária que administra a BR-101.

fotogaleria

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h20 para a colisão, que aconteceu na altura do km 422, próximo à Cachoeira 2. Quando a equipe chegou ao local, encontraram Nilton Bercot, de 50 anos, já sem vida. Ele dirigia o carro branco, que ficou completamente destruído, como mostram os registros que circulam nas redes sociais.Luís e Mariene Souza, ambos de 69 anos, foram resgatados pela equipe da CCR Rio SP com ferimentos graves e moderados, respectivamente.Eles foram conduzidos ao Hospital Municipal Victor de Souza Breves, também em Mangaratiba. No entanto, a unidade ainda não divulgou informações sobre o estado de saúde de ambos. A quarta vítima da colisão, Flávio Ferreira, 43, teve ferimentos leves e recusou transporte para o hospital.Vídeos e fotos do acidente também mostram a carreta de transporte de carga atravessada na via, com o segundo carro preso entre a traseira do caminhão e o acostamento. De acordo com a concessionária, o congestionamento no local chegou a ser de 3 km.