A cidade do Rio teve uma nova madrugada fria, com os termômetros do Alerta Rio marcando 9,6°C no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. No entanto, a partir desta quinta-feira (15), a previsão é de que o tempo volte a esquentar na capital, com máximas acima dos 30°C. Apesar do frio permanecer, influenciado por um sistema de alta pressão na cidade, esta quarta-feira (14) amanheceu com céu claro a parcialmente nublado, e não há previsão de chuva. A máxima prevista é de 26°C, e os ventos variam de fracos a moderados.

Na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, Zona Sul, a ressaca faz com que as ondas sigam atingindo a orla. Mas, ainda assim, os cariocas tiraram o casaco do armário e aproveitaram o tempo limpo para curtir a vista e passear e pedalar pela rua, conforme registrou equipe de O DIA.

Para a estilista e moradora do Leblon Simone Pereira, de 45 anos, o inverno é a melhor estação do ano: "Eu amo o frio, não sei como acabei nascendo no Rio, era pra ter sido em algum lugar tipo Londres. Mas o Rio é a cara do verão, do céu azul, do 'solzão', não tem como fugir, infelizmente", comenta.

Simone conta que visitou a orla do bairro para dar uma olhada em como estava o mar com a ressaca. "Minha cachorrinha adora andar na praia, e, como eu só tinha visto o mar pela internet, aproveitei para checar hoje. Quando cheguei, estava batendo muito, bem forte. Só vi um surfista no mar. Fiquei próxima ao posto 12, onde a água ainda não estava chegando", contextualiza.

O trecho da Delfim Moreira que havia sido interditado nesta terça-feira (13) para limpeza foi liberado às 8h20 desta quarta, segundo o Centro de Operações Rio (COR), e o trânsito flui com boa movimentação.





A partir desta quinta-feira (15), a previsão do Alerta Rio aponta para um aumento gradual da temperatura. A mínima do dia será de 13°C, com máxima de 30°C e ventos fracos a moderados. Também não há previsão de chuva, e o sol continua brilhando.



Na sexta (16), o órgão prevê um aumento de 2°C na máxima e na mínima, marcando 32°C e 15°C, respectivamente. Os ventos seguem fracos a moderados.



Alerta de Ressaca emitido pela Marinha do Brasil para todo o litoral do estado segue em vigor até às 21h desta quarta, com ondas que podem chegar a 4 metros. A recomendação é que seja evitado banho e práticas de esportes no mar durante o período. Na Praia do Leme, na Zona Sul, um idoso foi arrastado pelas ondas e morreu afogado nesta terça. A partir desta quinta-feira (15), a previsão do Alerta Rio aponta para um aumento gradual da temperatura. A mínima do dia será de 13°C, com máxima de 30°C e ventos fracos a moderados. Também não há previsão de chuva, e o sol continua brilhando. Na sexta (16), o órgão prevê um aumento de 2°C na máxima e na mínima, marcando 32°C e 15°C, respectivamente. Os ventos seguem fracos a moderados. O fim de semana começa da mesma forma, com céu azul e sem previsão de chuva. A máxima prevista para o sábado e o domingo é de 33°C, com mínima de 16°C.

Esta terça-feira (13) foi a madrugada mais fria na cidade em 13 anos, com registro de 8,3°C em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Desde o dia 9 de julho de 2011 a capital não registrava temperaturas tão baixas.

*Reportagem do estagiário Gabriel Rechenioti, sob supervisão de Iuri Corsini.