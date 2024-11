Homem foi executado na Rua Francisca Júlia, no Anil - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 30/11/2024 10:45 | Atualizado 30/11/2024 13:16

Rio - Um homem foi morto a tiros, na madrugada deste sábado (30), no Anil, Zona Oeste do Rio. De acordo com relatos de testemunhas, dois bandidos em uma moto fizeram os disparos.

Após o crime, moradores acionaram a Polícia Militar, que enviou uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) para a Rua Francisca Júlia, onde aconteceu o crime. Os assassinos, no entanto, já haviam fugido. A área sofre forte atuação de milicianos.

O corpo da vítima, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro.

Nas redes sociais, moradores reclamaram da sensação de insegurança. "Meu Deus, a violência está batendo na porta de casa. Não temos segurança e estamos largados", comentou uma internauta. "Já é a segunda execução nessa rua", reclamou outra residente do bairro.

No domingo passado (24), um caso parecido aconteceu na mesma região. Bonniek Pinheiro Rodrigues, de 41 anos, foi executado a tiros quando passava de moto pela localidade conhecida como Pinheiro. A região é dominada por milicianos, mas tem sido palco de invasões do Comando Vermelho.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) vai investigar o caso. Agentes realizaram perícia no local e tentam descobrir a autoria e a motivação.

Disputa de grupos rivais

A região da Grande Jacarepaguá sofre há anos com a violência decorrente da disputa territorial entre milicianos e traficantes. Na noite da última quinta-feira (28), um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas durante um ataque a tiros em Rio das Pedras.