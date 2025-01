Criminoso foi preso nesta terça-feira (7) - Reprodução

Criminoso foi preso nesta terça-feira (7)Reprodução

Publicado 08/01/2025 09:24

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (7), Everton Silva Figueira, de 18 anos, o quinto envolvido no arrastão no BRT ocorrido no dia 28 de dezembro.

Everton foi preso após seu advogado intermediar a apresentação, indicando a sua localização para os policiais, que o encontraram na Avenida Ayrton Senna, próximo à Gardênia Azul, na Zona Oeste.O criminoso é o que aparece nas imagens agindo de forma violenta, responsável por dar uma coronhada contra a cabeça de uma das vítimas. Ele é o quinto capturado do grupo.A única envolvida que segue foragida é Maissa dos Santos, de 19 anos, que segundo informações estaria escondida na Vila do João, no Complexo da Maré, contando com a proteção de traficantes locais.No último sábado (4), outros dois envolvidos no crime foram presos . Um dos suspeitos, após diligências de agentes do BRT Seguro, se apresentou na 35ª DP (Campo Grande). Ele foi conduzido à 16ª DP (Barra da Tijuca) para prestar esclarecimentos. O segundo, de acordo com a corporação, se apresentou diretamente na 16ª DP.Além deles, um adolescente, que também teria participado do roubo, procurou a 5ª DP (Mem de Sá), depois da repercussão sobre sua identificação. O jovem foi levado para a 16ª DP, onde prestou depoimento. A delegacia pediu a busca e apreensão do adolescente.Outros dois suspeitos foram presos na última sexta-feira (3). Um deles foi detido na Avenida das Américas , no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, enquanto participava de um furto de cabos de uma galeria subterrânea. O segundo foi detido na Central do Brasil. As investigações estão sendo realizadas pela 16ª DP, com auxílio das equipes do BRT Seguro e do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes).