Boxes do Camelódromo da Uruguaiana voltam a ser demolidos nesta quarta-feira (15)Armando Paiva/ Agência O DIA

Publicado 15/01/2025 08:55

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) inicia, nesta quarta-feira (15), o recadastramento dos lojistas diretamente impactados pelo incêndio no Camelódromo da Uruguaiana, no Centro do Rio. O caso aconteceu no último domingo (12) e deixou parte do Mercado Popular destruído.

A previsão é de que os 92 comerciantes afetados possam retornar ao trabalho na quinta-feira (16), no próprio centro comercial, realocados em boxes que estão vagos e ficaram ilesos. Já os demais lojistas, de todas as lojas, serão recebidos ao longo da semana, em uma lista alinhada e compartilhada com a Associação dos Comerciantes do Mercado Popular da Uruguaiana.

Ontem, o Ministério Público do Rio (MPRJ) protocolou uma petição na 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), solicitando novamente a interdição do Camelódromo , até que a instalação seja reestruturada de forma a minimizar os riscos de incêndio, adequando-se às normas de prevenção e controle de fogo. Até o momento, não há decisão do TJRJ.

Em janeiro de 2020, cinco anos antes do incêndio, o MPRJ já havia ajuizado uma Ação Civil Pública para interditar o local, indeferida em novembro de 2023 pela 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital e, novamente, em maio de 2024 pela Quarta Câmara de Direito Público do TJRJ, após o órgão entrar com recurso.

Entenda o caso