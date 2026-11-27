Cabeça foi jogada para dentro do 18ºBPM - Reprodução/Polícia Militar

Cabeça foi jogada para dentro do 18ºBPMReprodução/Polícia Militar

Publicado 27/11/2026 10:56

Uma cabeça humana em estado avançado de decomposição foi jogada dentro do 18º BPM (Jacarepaguá) , na Freguesia, Zona Sudoeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (27). O crânio estava em uma sacola de lixo preta.

De acordo com a Polícia Militar, o local foi isolado e preservado para a realização da perícia pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Por conta disso, o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, determinou a ocupação policial, por tempo indeterminado, nas comunidades dos Teixeiras e Jordão, em Jacarepaguá. As localidades estão sob influência dos criminosos apontados como responsáveis pelas ameaças direcionadas ao 18º BPM. Até o momento, não houve presos.



Tentativa de intimidação

O episódio é tratado pela corporação como uma possível tentativa de intimidação aos policiais militares da unidade, em meio à atuação do batalhão no combate ao crime organizado na região.

Somente em 2026, o 18º BPM apreendeu 66 fuzis, mais de 110 pistolas e 28 revólveres. Além disso, as ações de combate à criminalidade em Jacarepaguá resultaram na prisão de mais de 590 criminosos.

"A Secretaria de Estado de Polícia Militar reforça que não tolerará qualquer tentativa de intimidação de seus agentes e ressalta que episódios dessa natureza não irão inibir as ações de enfrentamento às organizações criminosas", informou em nota.

A PM ressalta ainda que o 18º BPM continuará recebendo todo o suporte operacional e logístico para dar continuidade às ações de enfrentamento ao crime organizado e de contenção das disputas territoriais na Zona Sudoeste do Rio. "A preservação de vidas e o fortalecimento da segurança da população permanecem como prioridades", acrescentou.

Equipes da DHC atuam na perícia no local. Ainda não há informações sobre a identificação da vítima.

Coroas de flores para PMs vivos do 18º BPM

Essa não é a primeira vez que o 18º BPM é alvo de criminosos. No último dia 16, um homem foi preso após deixar duas coroas de flores com os nomes de policiais militares em frente ao batalhão. Os agentes citados no objeto estão vivos e atuam na unidade.

As duas coroas traziam os dizeres: "Combateste o bom combate, acabaste a carreira, guardaste a fé" e a frase em latim "Si vis pacem para bellum", que, em tradução livre, significa: "Se queres a paz, prepara-te para a guerra".

Segundo a corporação, dois homens em uma moto se aproximaram da lateral do muro do batalhão no início da tarde. Enquanto o piloto aguardava no veículo, o garupa desceu e deixou as coroas próximo de uma árvore. Um policial que presenciou a ação conseguiu interceptar o responsável por colocar os objetos. O piloto da moto, no entanto, conseguiu fugir. O homem detido foi encaminhado à delegacia da área.



Para a PM, o episódio tem características de uma ameaça e ocorre em meio a operações mais incisivas realizadas pelo 18º BPM na região.

Homens armados ao lado de blindado

Na mesma semana, homens armados foram flagrados ao lado de um blindado da Polícia Militar na comunidade Cabeça de Porco, na Taquara. Na ocasião, o comando do 18º BPM (Jacarepaguá) informou que apura o caso. Em uma análise preliminar, a unidade afirmou que as imagens teriam sido produzidas por drones da facção que atua na região, o Comando Vermelho. Segundo denúncias, os homens que aparecem na gravação seriam milicianos.

Nas imagens, dois homens aparecem orientando o motorista de um carro prata durante uma manobra para estacionar. O veículo acaba parando no meio da rua, e o condutor desce. Na sequência, os três caminham pela via, enquanto o passageiro permanece no automóvel.

Em outro trecho, um dos homens, que veste camisa branca, aparece com uma pistola na cintura. Segundo a narração do vídeo, os dois suspeitos já haviam sido vistos ao lado de um blindado da Polícia Militar. A gravação seguinte mostra a dupla conversando com policiais que aparentemente estavam dentro do veículo da corporação. Pouco depois, um terceiro homem se aproxima, e os três permanecem ao lado do blindado, que está com a porta do motorista aberta.



Em meio a divulgação do vídeo, a PM reforçou que "O conteúdo das imagens produzidas por integrantes da referida facção criminosa tem como objetivo descredibilizar a atuação das forças de segurança, que trabalham diariamente para preservar a segurança dos moradores e garantir o direito de ir e vir da população local", disse.