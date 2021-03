Por O Dia

Publicado 10/03/2021 00:00

Tá tudo uma zona...

É tanta a falta de coordenação e de gestão diante do maior problema enfrentado pelas nações do mundo inteiro, a pandemia.

A gente vê reunião daqui, dali, governadores se encontrando na Fiocruz com o ministro da Saúde para discutir medidas efetivas... Tem gente que fica até animado com as tais medidas.

Mas eu te confesso que, diante de tudo o que a gente viu nos últimos tempos, eu não crio mais expectativas.

Criar expectativas é se frustrar depois com a falta de medidas práticas!

Na real, alguém viu alguma ser tomada? É muito blábláblá pra pouca efetividade no dia a dia do povo brasileiro, que está aí há 1 ano atrasado nessa pandemia.

Já deu dessa briga política... É preciso pra ontem de uma coordenação nacional, ou ninguém se deu conta ainda disso?

A gente tá falando de saúde pública, pô!

E a gente sabe que o problema é continental e não é fácil conter uma crise como essa, num país tão grande como o nosso.

Mas a tendência em momentos de crise é seguir um protocolo.

Aqui se toma uma decisão e em pouco tempo vem uma liminar pra derrubar tudo. Fica até difícil dar uma notícia, tamanhas são as mudanças.

Ninguém sabe se o bar fecha às 18h ou às 20h!

E ninguém vê uma medida que seja para reabertura de leitos no país... Os médicos, pesquisadores alertam para a urgência e ninguém resolve nada! Nem o número correto de doses chega... Ainda mais chegar no braço do povo.

É complicado demais acreditar em autoridade no Brasil.

A incompetência tá passando batida nos olhos de quem deveria estar fiscalizando.

E enquanto isso, a gente caminha a passos de tartaruga. Só que nesse passo, o resultado, infelizmente, é pago com a vida.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Publicidade

Eles só podem estar de sacanagem...

Chega a ser um deboche a redução de 30 centavos do pedágio da Linha Amarela, que segundo a concessionária já retorna na meia-noite de depois de amanhã.

Publicidade

A Dona Lamsa está perdendo a noção! Perdendo não, já perdeu há muito tempo. Porque R$7,50 já era loucura!

É rir demais da cara do povo, gente...

Publicidade

Quer voltar a cobrar? Ok, a gente até entende porque faz parte do contrato. Se bem que não fez muita diferença na via esse tempo que ela ficou sem concessionária. Esse negócio de que "manter custa dinheiro", pra eles é pura balela!

Mas peraí, meter o pé na porta e conseguir que volte na marra é usar do mesmo artifício que o antigo prefeito usou e eles tanto criticaram! Nem esperaram a reunião de conciliação que está, ou estava, marcada para o dia 16 com o STF.

Publicidade

Bom, o prefeito Eduardo Paes foi para as redes sociais dizer que tudo está e continua suspenso.... Eu só quero ver no que isso vai dar.

Bora colocar o Pingo no I...

Publicidade

Todo mundo quer uma definição com preço justo, já que tem cobrar né...

Publicidade

TÁ CANSATIVO!

Posto em São Cristóvão: troca de valores Igor Peres

A foto foi tirada ontem e mostra mais uma vez o funcionário do posto tendo que abaixar a placar pra alterar o valor.

Publicidade

O coitado já deve estar de saco cheio de agachar e levantar toda hora pra mexer nesse preço!

Cansa ele, e claro, todo mundo que tem que abastecer...

Publicidade

Toda semana agora é uma novidade nessa gasolina de meu Deus! 6 vezes em 3 meses ninguém aguenta.

E detalhe: nesse posto, o litro da gasolina ainda está "barato". Vai dar uma olhada na Barra ou na Zona Sul. É de dar vontade de sair correndo!

Publicidade

Pelo visto está sendo mais vantajoso comprar uma bicicleta... É mais saudável e você ainda admira a paisagem.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Dá até medo do que vem pela frente, e tenho dito.