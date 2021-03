Passageiros se aglomeram em mais um dia de caos no BRT Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 00:00

BRT, 8 da manhã de uma quinta-feira de pandemia.



Um ano após o mundo oficializar o caos e o Brasil bater o maior número de mortos até então, esse foi mais um dia de ônibus articulado na Zona Oeste.



Humilhação em dias normais, desumano no auge que vivemos. A foto é de um vídeo em que a porta quase não fecha!



Um homem grita no meio da muvuca:



“Olha como é a nossa vida, pode aglomerar não, né?! Mas pobre é obrigado.”



Uma mulher mal consegue segurar a bolsa e desabafa: “sorte ainda é conseguir embarcar.”



Essa coluna já vem denunciando os problemas há mais de um mês... Anos de sucateamento, que levaram ao limite o principal transporte da Zona oeste.



O acidente de anteontem foi causado, mas a lotação piorou tudo!



“O problema é antigo e sabido! Usei o BRT vindo da Barra para Jacarepaguá por 5 anos. Os últimos 4 já eram assim. Na pandemia piorou, porque tiraram ônibus e acabaram com os que faziam trajetos expressamente”, conta um passageiro.



A situação chegou ao ponto da gente sugerir aqui: ou melhora radicalmente, ou para de vez.



3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

PINGO NO I. Coluna Isabele Benito Reprodução

Xiii, pelo jeito lá pelas bandas de Acari tem esse negócio “modernidade” não, hein...



A foto foi tirada dentro da favela de Acari e segundo que tá escrito, pronome neutro não rola... É menino ou menina, não tem essa de “menine”!



Bora colocar o Pingo no I...



Ninguém sabe quem escreveu e se foi ordem de alguém, só que nada deve se resolver na base da paulada, ainda mais quando se trata de identidade e liberdade de expressão!



Mas por via das dúvidas, é melhor não arriscar... Tô “fore”!

VAI FICAR BONITO!

Dona Maria Enriqueta precisa de ajuda para comprar remédios. Coluna Isabele Benito Reprodução

“Eu tô até emocionada de estar pedindo ajuda...”



Dona Maria Enriqueta Pires, de 70 anos, é moradora de Caxias e me parou para pedir socorro. Ela, que há quase 50 sofre com o lúpus, desde novembro ainda convive com as consequências da Covid, que a deixou internada, no oxigênio do Hospital Moacyr do Carmo.



A senhora, que como mostra a foto já é debilitada, precisa de uma lista de medicamentos, mas não tem de onde tirar dinheiro! Pra ter noção, só de bombinha, por causa da asma e de 3 tuberculoses que teve, são 3 por dia!



“Eu recebo um salário do LOAS e pago 600 de aluguel. O que resta é pra sobreviver. Antes da pandemia, eu ainda conseguia correr atrás, mas e agora?” pergunta ela.



Eita país difícil pra ser velho...



A coluna vai fazer de tudo pra tentar ajudar Dona Enriqueta e inclusive está em contato com a prefeitura de Caxias, que já se comprometeu a resolver o problema. Tudo para que ela tenha seus remédios e também sua dignidade de volta.



Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Tem que ficar lindo! Pra ela, por ela, e tenho dito.