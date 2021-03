Por Isabele Benito

Publicado 29/03/2021 03:00

Não deveria, mas a gente sabe que é!



O combate à pandemia no modo vacinação politizou ainda mais a questão covid-19 no país.



Aqui no Rio é gritante. Ao invés de a gente ver uma frente organizada e coesa entre os municípios, o que se vê na real é uma orquestra toda desafinada!



Um prefeito toca samba, o outro funk, o outro, bolero, e assim vai...



Na Região Metropolitana, onde temos cidades coladas umas nas outras, ninguém se reúne e sai com um plano para todo mundo seguir à risca.



Um prefeito abre as portas para geral se vacinar... O outro, exige comprovante de residência!



Tudo numa clara atitude eterna dos políticos brasileiros: viverem em eterna campanha.



Não vai dar certo se uma frente ampla de prefeitos se unir só para pedir vacina... É preciso todo mundo definir algumas regras básicas!



Tem gente plantando aqui, já no pensamento de colher lá na frente... Mas ter um cargo no executivo não é só feito de medidas populistas, para agradar a maioria. Às vezes, o remédio é amargo, e lidar com isso faz do mediano, um bom gestor.



Toda situação só mostra não parecer querer o combate... E sim, agradar mais os iludidos.



E assim a situação só piora.



3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Publicidade

"Parecia até véspera de Natal!"

A frase foi de uma vendedora que tinha um misto de felicidade e tristeza.

Publicidade

Há muito tempo a gente não vê o shopping com esse movimento de vendas bom. Mas agora, nesse cenário, ninguém sabe se vai ser como em 2020.

Na semana passada, antes do decreto, muita gente resolveu enfrentar o shopping. Até pra comprar coisa simples, como cueca pro filho que cresceu durante a pandemia.

Publicidade

Com a chegada da Páscoa, as lojas de chocolate são as mais disparadas... Numa delas, fila. Só de olhar, arrepiou!

Pelo menos, ali tudo estava organizado. Um por um entrava.

Publicidade

Bora colocar o pingo no I...

Dez dias passam rápido... Vamos pensar assim.

Publicidade

Ao contrário do que dizem, muitos especialistas têm esperança de que os números caiam e mais uma vez que a gente tenha um plano de retomada consciente.

Mas de nada adianta se o povo não colaborar nessa parada emergencial.

Publicidade





TÁ FEIO!

Usuários de crack atearam fogo em banheiro químico Divulgação

Publicidade

Olhem o que sobrou do banheiro químico que ficava próximo ao ponto final das linhas 352/348/368/390, na Candelária.

Há mais de uma semana, usuários de crack passaram por lá e atearam fogo, deixando os motoristas no aperto, literalmente.

Publicidade

"Como muitos bares e restaurantes do Centro estão fechados por causa da pandemia, a gente tem que acabar fazendo as necessidades fisiológicas na rua, correndo risco de ser multado ou até preso pela Guarda Municipal", conta um motorista.

Brincadeira, né? Nem xixi o trabalhador consegue mais fazer no Rio de Janeiro!

Publicidade

Ainda bem que é algo simples de resolver... Alô, prefeitura!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... O povo quer se aliviar, e tenho dito.

Publicidade