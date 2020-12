Por O Dia

Publicado 16/12/2020 00:00

Todo mundo pensa que os salário deveriam dar uma "esticadinha" todos os meses, não é? Não seria bacana todo funcionário poder comprar mais? Fazer uma faculdade com mensalidade acessível? Obter crédito consignado em condições justas e com orientações sobre finanças pessoais? Conseguir descontos de 50% em restaurantes, academias, compras e até em sex shop? E melhor ainda: tudo isso proporcionado pelo RH da Empresa?

Pode parecer algo inacessível - um sonho para os colaboradores, um desafio para os empregadores. Mas não é. É real. Hoje é possível se apropriar das tecnologias da informação e, por meio da inteligência artificial, viabilizar benefícios feitos sob medida.

O People Club chegou para transformar a experiência do usuário e já conta com 250 empresas atendidas e mais de 12 mil pessoas beneficiadas, em várias partes do Brasil. Além disso, já são mais de 5 mil estabelecimentos credenciados, sendo possível inclusive o usuário indicar os de sua preferência. São Produtos e serviços de alimentação, bem-estar, saúde, educação, esportes, academias, infanto-juvenil, entretenimento, viagens, compras e muito mais.

O People Club é mais uma solução criada pelo Grupo ROIT, accountech em gestão contábil, tributária e financeira. Com base em automações, geolocalização e inteligência artificial, o aplicativo consegue oferecer benefícios a partir do perfil de consumo e preferências de cada colaborador.

Esse é um dos diferenciais do aplicativo, assinala o fundador e CEO do People Club, Renan Araújo. "O benefício padrão ofertado pelas empresas no cenário atual, não encanta, engaja ou agrega valor ao colaborador - como vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, entre outros auxílios. A ideia do People Club é potencializar esses benefícios já ofertados, aumentando o poder de consumo do colaborador, transformando aqueles R$ 500 de vale-refeição em um valor muito maior, quando somado a economia gerada pelo App."

"Através da carteira digital, o colaborador pode cadastrar seu cartão de débito, crédito ou refeição e utilizar nas experiências disponíveis no Clube com descontos e vantagens em toda a rede credenciada, gerando uma economia diária, que pode ser acompanhada por meio do Econômetro", ensina Renan Araújo.

Responsável pela gestão dos serviços, o CSO da People Club, Lúcio Araújo, aponta o estreitamento de relacionamento entre o usuário do clube de benefícios e os estabelecimentos credenciados. Isso permite experiências de compra e consumo próprias, pelo beneficiário, e, ao estabelecimento, facilitando a fidelização de clientes.

Lúcio menciona, ainda, entre os diferenciais do People Club, o amplo leque de produtos e serviços disponíveis entre os 5 mil estabelecimentos já credenciados. Há agentes financeiros para crédito consignado, instituições de ensino oferecendo cursos de vários níveis (escolas de idiomas), grandes magazines, redes de cinema, restaurantes e outros ramos de entretenimento, emoções e prazer, como sex shops.

Especificamente sobre a oferta de crédito consignado, Lúcio Araújo destaca que há opção de pacote de benefícios que inclui, além do empréstimo, a antecipação de salários. Neste caso, o colaborador ganha também um webinar sobre educação financeira - com instruções e orientações sobre gestão das finanças pessoais.