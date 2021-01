Em Belford Roxo, processo de matrículas da rede municipal será online Divulgação

Publicado 14/01/2021 18:16

Os municípios se organizaram para o período de matrículas escolares nas redes municipais da Baixada Fluminense. Visando manter o menor número possível de contato entre pessoas, a Prefeitura de Belford Roxo implantou este ano a matrícula online nas escolas e creches. As inscrições vão até esta sexta-feira (15).

A matrícula poderá ser feita pelo site www.matriculabelfordroxo.com.br. No ato da inscrição, o próprio sistema oferecerá cinco opções de escolas para que os pais escolham uma de seu interesse. “É importante informar se o aluno tem ou não algum tipo de deficiência para que seja escolhida uma escola com total acessibilidade e profissionais aptos a trabalharem com este estudante”, concluiu o secretário municipal de Educação, Denis Macedo.

Estão sendo oferecidas 11.538 novas vagas, entre creche, educação infantil e ensino fundamental (1º ao 9º ano de escolaridade). As aulas começarão no dia 8 de fevereiro. Para tirar dúvidas, a Secretaria Municipal de Educação disponibilizou o whatsapp (21) 96649-5788.



Em Mesquita, as matrículas do Ensino Fundamental da rede municipal começam no próximo dia 25. A data vale tanto para as vagas da modalidade regular quanto para as da Educação de Jovens e Adultos (EJA). No entanto, os responsáveis de estudantes que já estão inscritos na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), embora tenham a garantia de vaga, já podem ir à unidade para atualização de dados e assinatura da renovação.



Para realizar a matrícula, o responsável ou aluno – caso seja maior de idade ou emancipado – pode se dirigir diretamente à unidade do seu interesse. “Primeiro, cada escola lança seus resultados finais e, diante das aprovações e reprovações, sabe-se o quantitativo de vagas disponíveis em cada unidade. Os responsáveis, então, fazem a matrícula. Mas, se ao final desse processo, não conseguirem vaga na unidade desejada, basta procurar a SEMED para que o aluno seja encaminhado à unidade mais próxima com vaga disponível”, avisa Tiago Alvarenga, responsável pelo Departamento de Matrícula Escolar da Educação de Mesquita.



É necessário portar os seguintes documentos: Cópia da certidão de nascimento ou casamento; Uma foto 3x4 recente; Histórico escolar; Cópia do comprovante de residência; Cópia de documento de identidade; CPF do responsável legal ou do aluno, caso maior ou emancipado; Cópia do cartão de vacinação para aluno menor.