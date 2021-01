Por Bruna Fernandes

Publicado 22/01/2021 00:00 | Atualizado 22/01/2021 10:19

A Prefeitura de Mesquita começou a distribuir, ontem, 400 cestas básicas às famílias cadastradas pelos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referências Especializado de Assistência Social (CREAS). Através da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS, a distribuição começou pelo CRAS da Rua Adolfo de Albuquerque, 398, no bairro Chatuba. O produto foi doado pelo governo federal, a pedido da deputada federal Rosangela Gomes.

De acordo com a subsecretária de Assistência Social de Mesquita, Mônica Duriez, os critérios utilizados para a distribuição das cestas levaram em consideração a situação de vulnerabilidade social das famílias cadastradas pelos CRAS e CREAS, tomando por base também aquelas com maior número de filhos. Segundo ela, a distribuição começou pela Chatuba e seguirá para outros CRAS no decorrer da semana.

A primeira família a receber a cesta foi a de dona Gisele Celestino, 48 anos, deficiente visual. Seguida de seu Francisco Renovato Filho, 62 anos, que destacou a iniciativa. "Esse gesto de doação da cesta básica chega no momento oportuno, já que eu estou sem condições de trabalhar. Agradeço a Deus e ao prefeito de Mesquita", disse.

De acordo com a assessoria da deputada, cerca de três mil cestas serão distribuídas entre Nova Iguaçu, Petrópolis, Duque de Caxias, Mesquita e Rio de Janeiro. Antes da distribuição, a deputada Mônica frisou o trabalho do governo de Mesquita. Assim como, o empenho da deputada Rosângela Gomes, ao conseguir a doação junto ao governo federal, através da ministra Damares Alves, que comanda o ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. "Rosangela sempre trabalhou em defesa da mulher e das famílias menos favorecidas no Congresso Nacional", disse Mônica, ao lado de Paulino Pinheiro, assessor da deputada.

Participaram da abertura da distribuição Silvania Almeida, coordenadora Municipal de Políticas para Mulher (CMPM) e do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM). Além de Nara Lucena, coordenadora de Proteção Social Básica, responsável pelos seis CRAS do município.